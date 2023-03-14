ВСУ потеряли до 75 военных на Купянском направлении

На Купянском направлении в ходе спецоперации российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям противника, потери ВСУ за сутки составили до 75 военных. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области", — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что кроме живой силы противника российские войска также уничтожили боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12.