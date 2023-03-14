Командир "Ахмата" оценил численность украинских бойцов в Артёмовске
Алаудинов: ВСУ привлекли около десяти тысяч военных для удержания Артёмовска
До десяти тысяч украинских военных было привлечено для удержания Артёмовска. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания этого города там минимум от семи до десяти тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий", — сказал он.
По словам Алаудинова, из Артёмовска выведены "квалифицированные войска", а стянуты туда мобилизованные военные, которые сотнями погибают каждый день. При этом командир "Ахмата" сказал, что не располагает точными данными относительно того, какая часть украинской группировки в городе уже уничтожена.
Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы заняли всю восточную часть Артёмовска, а недавно они находились в 1,2 километра от административного центра города. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни пункт может перейти под контроль ВС РФ. Позднее офицер ВСУ раскрыл правду о плачевном положении украинских войск в Артёмовском котле.
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