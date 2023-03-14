Командир "Ахмата" оценил численность украинских бойцов в Артёмовске

До десяти тысяч украинских военных было привлечено для удержания Артёмовска. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания этого города там минимум от семи до десяти тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий", — сказал он.