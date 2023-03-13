В ВСУ признали нехватку боеприпасов для удержания Артёмовска

Украинские войска в Артёмовске (Бахмут) нуждаются в большем количестве боеприпасов и вооружения. Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" (тот самый двойник нацистской дивизии ) Никита Шандыба.

"На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко. Мы тут стоим уже десятый месяц без ротации. Поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он в эфире телеканала "Рада".