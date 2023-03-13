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13 марта, 15:07

В ВСУ признали нехватку боеприпасов для удержания Артёмовска

Бригада ВСУ "Эдельвейс" сообщила о нехватке боеприпасов и вооружения в Артёмовске

Украинские войска в Артёмовске (Бахмут) нуждаются в большем количестве боеприпасов и вооружения. Об этом заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" (тот самый двойник нацистской дивизии) Никита Шандыба.

"На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко. Мы тут стоим уже десятый месяц без ротации. Поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

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Напомним, ранее Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город может перейти под контроль российских сил. В ВСУ хоть и обиделись на главу альянса, но всё же подтвердили плачевное положение украинских войск в Артёмовском котле.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Александра Вишнякова
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