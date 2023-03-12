Офицер ВСУ раскрыл правду о плачевном положении украинских войск в Артёмовском котле

Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал о печальном положении украинских военных в Артёмовске (Бахмуте). По его словам, до полного окружения группировки ВСУ осталось не более четырёх километров.

"Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырёх километров. Без логистики нет ничего: ни ротации, ни подвоза боеприпасов", — объяснил Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо TV".

Он опасается повторения в Артёмовске событий в Дебальцеве в январе – феврале 2015 года, когда украинские войска в ходе боёв с силами Донецкой Народной Республики (ДНР) попали в котёл и были разгромлены. По словам офицера, командование понимает, что "может быть повторение Дебальцева. Такая же ситуация — когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в четыре километра это очень опасно".