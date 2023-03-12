Офицер ВСУ раскрыл правду о плачевном положении украинских войск в Артёмовском котле
Командир ВСУ Ярославский допустил скорое попадание украинских войск в котёл в Артёмовске
Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал о печальном положении украинских военных в Артёмовске (Бахмуте). По его словам, до полного окружения группировки ВСУ осталось не более четырёх километров.
"Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырёх километров. Без логистики нет ничего: ни ротации, ни подвоза боеприпасов", — объяснил Ярославский в эфире телеканала "Эспрессо TV".
Он опасается повторения в Артёмовске событий в Дебальцеве в январе – феврале 2015 года, когда украинские войска в ходе боёв с силами Донецкой Народной Республики (ДНР) попали в котёл и были разгромлены. По словам офицера, командование понимает, что "может быть повторение Дебальцева. Такая же ситуация — когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в четыре километра это очень опасно".
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения организации заняли всю восточную часть Артёмовска. После генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Эта оценка крайне не понравилась пресс-секретарю Восточной группировки ВСУ Сергею Череватому, который жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.
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