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8 марта, 14:34

Столтенберг: Артёмовск в ближайшие дни может перейти под контроль России

В ближайшие дни город Артёмовск может перейти под контроль российских сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи в Стокгольме с министрами обороны государств ЕС, на которой будет обсуждаться помощь Украине.

"В последние недели и месяцы мы видели ожесточённые сражения вокруг и внутри Артёмовска. Мы не можем исключить, что Артёмовск в ближайшие дни падёт. Однако важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в боевых действиях", — отметил он, добавив, что не стоит недооценивать российские возможности.

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Лайф напоминает, что ВС РФ заняли всю восточную часть Артёмовска. Об этом ранее заявила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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