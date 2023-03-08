Столтенберг: Артёмовск в ближайшие дни может перейти под контроль России

В ближайшие дни город Артёмовск может перейти под контроль российских сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи в Стокгольме с министрами обороны государств ЕС, на которой будет обсуждаться помощь Украине.

"В последние недели и месяцы мы видели ожесточённые сражения вокруг и внутри Артёмовска. Мы не можем исключить, что Артёмовск в ближайшие дни падёт. Однако важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в боевых действиях", — отметил он, добавив, что не стоит недооценивать российские возможности.