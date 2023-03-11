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Регион
Опубликовано 11 марта 2023, 13:22
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Командующий Сырский объяснил, почему ВСУ ещё не сдали Артёмовск

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил, почему ВСУ ещё не сдали Артёмовск

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Обложка © t.me / landforcesofukraine

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Обложка © t.me / landforcesofukraine

Украинские военные продолжают бои в Артёмовске в ДНР, чтобы "выиграть время" и накопить резервы перед контрнаступлением. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — сказал он.

Днём ранее он также признал, что на данном направлении сложилась крайне тяжёлая ситуация для ВСУ.

Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска
Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения организации заняли всю восточную часть Артёмовска. После генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Эта оценка крайне не понравилась пресс-секретарю "Восточной" группировки ВСУ Сергею Череватому, который жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.

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Оксана Попова
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