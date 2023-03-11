Командующий Сырский объяснил, почему ВСУ ещё не сдали Артёмовск

Украинские военные продолжают бои в Артёмовске в ДНР, чтобы "выиграть время" и накопить резервы перед контрнаступлением. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — сказал он.