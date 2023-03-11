Командующий Сырский объяснил, почему ВСУ ещё не сдали Артёмовск
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил, почему ВСУ ещё не сдали Артёмовск
Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский. Обложка © t.me / landforcesofukraine
Украинские военные продолжают бои в Артёмовске в ДНР, чтобы "выиграть время" и накопить резервы перед контрнаступлением. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — сказал он.
Днём ранее он также признал, что на данном направлении сложилась крайне тяжёлая ситуация для ВСУ.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения организации заняли всю восточную часть Артёмовска. После генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Эта оценка крайне не понравилась пресс-секретарю "Восточной" группировки ВСУ Сергею Череватому, который жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.