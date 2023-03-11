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Опубликовано 11 марта 2023, 12:11
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Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска

Российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра Артёмовска. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Вот около пятиэтажки, откуда дым идёт, здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его канале.

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Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска. После генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Эта оценка крайне не понравилась пресс-секретарю "Восточной" группировки ВСУ Сергею Череватому, который жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.

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Getty Images / NurPhoto / NurPhoto

Оксана Попова
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