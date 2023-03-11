Пригожин: Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска

Российские силы находятся в 1,2 километра от административного центра Артёмовска. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Вот около пятиэтажки, откуда дым идёт, здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его канале.