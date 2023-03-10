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Опубликовано 10 марта 2023, 16:57
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Пушилин наградил прибывших с передовой штурмовиков ЧВК "Вагнер"

Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих ЧВК "Вагнер", поблагодарил за героизм в боях и неоценимую помощь мирным жителям освобождённых населённых пунктов. Кадры церемонии он опубликовал в телеграм-канале.

Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил бойцов группы "Вагнер". Видео © t.me / Пушилин Д.В.

"Прямо с передовой прибыли штурмовики ЧВК "Вагнер" на награждение орденами и медалями ДНР. Парни героические. На вверенных участках фронта "музыканты" демонстрируют самые лучшие традиции русского воинского братства: силу, мощь, бесстрашие, чувство локтя и движение только вперёд", написал Пушилин.

Пушилин высоко оценил профессионализм бойцов и подчеркнул, что в освобождаемых городах и сёлах военные группы "Вагнер" всегда помогают с эвакуацией мирных граждан, оказывают медицинскую помощь и "доставляют населению прямо под огнём противника продукты и воду". Политик добавил, что "парни более чем достойны и наград, и благодарности жителей Донбасса".

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Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории республики сейчас нет украинских сил, способных перехватить инициативу в боях и перейти в контрнаступление.

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t.me / Пушилин Д.В.

Татьяна Миссуми
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