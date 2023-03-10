Пушилин наградил прибывших с передовой штурмовиков ЧВК "Вагнер"
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих ЧВК "Вагнер", поблагодарил за героизм в боях и неоценимую помощь мирным жителям освобождённых населённых пунктов. Кадры церемонии он опубликовал в телеграм-канале.
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил бойцов группы "Вагнер". Видео © t.me / Пушилин Д.В.
"Прямо с передовой прибыли штурмовики ЧВК "Вагнер" на награждение орденами и медалями ДНР. Парни героические. На вверенных участках фронта "музыканты" демонстрируют самые лучшие традиции русского воинского братства: силу, мощь, бесстрашие, чувство локтя и движение только вперёд", — написал Пушилин.
Пушилин высоко оценил профессионализм бойцов и подчеркнул, что в освобождаемых городах и сёлах военные группы "Вагнер" всегда помогают с эвакуацией мирных граждан, оказывают медицинскую помощь и "доставляют населению прямо под огнём противника продукты и воду". Политик добавил, что "парни более чем достойны и наград, и благодарности жителей Донбасса".
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории республики сейчас нет украинских сил, способных перехватить инициативу в боях и перейти в контрнаступление.
t.me / Пушилин Д.В.