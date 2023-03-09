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Опубликовано 9 марта 2023, 11:09

Пушилин заявил, что у ВСУ на территории ДНР нет сил, способных перейти в контрнаступление

На территории ДНР сейчас нет украинских сил, способных перехватить инициативу в боях и перейти в контрнаступление. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Каких-то таких серьёзных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений. От провокационных действий с их стороны мы не застрахованы, но чтобы переход в контрнаступление — я лично не вижу этого", отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

В ДНР озвучили число украинских военных, оставшихся в Артёмовске
В ДНР озвучили число украинских военных, оставшихся в Артёмовске

А ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что Артёмовск попал в "классическое оперативное окружение" и

российские военные контролируют почти половину города.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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