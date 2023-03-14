ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении
За сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 150 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений Южной группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — отметил он.
Также противник потерял три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика", противотанковую пушку МТ-12, две американские артиллерийские системы М777.
А накануне, 13 марта, бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили порядка 190 солдат украинской армии на Донецком направлении. Потери ВСУ на этом участке фронта 12 марта тоже были значительными — более 220 военнослужащих.
Vk.com / Минобороны России