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14 марта, 12:30

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 150 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений Южной группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник потерял три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика", противотанковую пушку МТ-12, две американские артиллерийские системы М777.

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

А накануне, 13 марта, бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили порядка 190 солдат украинской армии на Донецком направлении. Потери ВСУ на этом участке фронта 12 марта тоже были значительными — более 220 военнослужащих.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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