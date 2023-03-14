ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 12:30

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении

За сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 150 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений Южной группировки войск в районах населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник потерял три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика", противотанковую пушку МТ-12, две американские артиллерийские системы М777.

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

А накануне, 13 марта, бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили порядка 190 солдат украинской армии на Донецком направлении. Потери ВСУ на этом участке фронта 12 марта тоже были значительными — более 220 военнослужащих.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar