ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

Военные российской группировки "Центр" за минувшие сутки лишили ВСУ живой силы и техники. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, огнём артиллерии было нанесено поражение в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также Терны и Григоровка ДНР. В результате наши силовики уничтожили до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины, ещё столько же пикапов и одну гаубицу "Гвоздика" противника.