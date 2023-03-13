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13 марта, 11:44

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ и гаубицу "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

Военные российской группировки "Центр" за минувшие сутки лишили ВСУ живой силы и техники. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, огнём артиллерии было нанесено поражение в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также Терны и Григоровка ДНР. В результате наши силовики уничтожили до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины, ещё столько же пикапов и одну гаубицу "Гвоздика" противника.

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Ранее российские войска за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении. По словам Конашенкова, также противник лишился трёх танков.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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