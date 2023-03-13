Российские войска за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Порядка 190 военнослужащих украинской армии были уничтожены бойцами Южной группировки войск ВС РФ на Донецком направлении за последние сутки. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также, по его словам, российские военные нанесли удары по технике ВСУ, оставив украинских солдат на Донецком направлении без трёх танков, двух бронемашин, 14 автомобилей и одной гаубицы.