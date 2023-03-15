ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 10:29

ВС РФ за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 160 бойцов ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, были уничтожены три склада ВСУ с боеприпасами, САУ "Акация", две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin, а также гаубица Д-20.

Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении
Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении

Ранее же Лайф рассказывал, что российские военные за сутки уничтожили более 235 украинских военных на Краснолиманском направлении.

BannerImage

Getty Images / Spencer Platt

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar