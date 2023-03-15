ВС РФ за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 160 бойцов ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, были уничтожены три склада ВСУ с боеприпасами, САУ "Акация", две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin, а также гаубица Д-20.