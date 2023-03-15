Что известно о наступлении, к которому готовится Киев Оглавление Наступление ВСУ на карте Украины Карта боевых действий на Украине Танки на Украине ЛНР и ДНР на карте ВСУ могут провалить наступление, к которому войска готовились много недель. Почему это может произойти и что не так с заявлениями Киева о контрударе? 47924 47924 Украинские военные. Обложка © Getty Images / John Moore

Наступление ВСУ на карте Украины

14 марта американская газета The Washington Post написала о неуверенности украинских чиновников в успехе весеннего наступления ВСУ. Пессимизм связывают с потерями под Бахмутом (Артёмовск) и с дефицитом вооружений, который ощущается по всем направлениям.

Артёмовск (Бахмут) на карте. Иллюстрация © LIFE

О гипотетическом наступлении ВСУ говорят с января: одним из первых эту мысль озвучил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а вслед за ним его зам — Вадим Скибицкий. Тогда с чем связана "упадническая" волна, запущенная западными СМИ? Для этого нужно объективно оценить возможности украинской армии на текущий момент.

Ситуация осложняется тем, что где бы украинский Генштаб ни планировал боевые действия, везде непролазная грязь — лёгкая техника, которой ВСУ пользуются как из-за дефицита тяжёлых БТР, так и из-за скрытности, вязнет в чернозёмах под Кременной, Сватовом, Авдеевкой и особенно Артёмовском. В последнем случае грязь и резкая смена погоды мешают прежде всего отступать из города, вокруг которого вот-вот замкнётся кольцо окружения.

Карта боевых действий на Украине

Потери ВСУ до сих пор обсуждаются в западных СМИ. 10 марта журнал American Thinker написал, что за время СВО погибло 250 тысяч украинских военных, причём большей части из этого количества ВСУ лишились в последние полгода. По данным The Washington Post, украинские потери составляют 120 тысяч человек.

WSJ объяснила большие потери плохим состоянием полевой медицины в ВСУ — после получения тяжёлого ранения украинские военные не успевают доехать до госпиталя и получить помощь. Далее акцент делается на Бахмуте. В феврале 2023-го одни источники писали, что украинская армия под Бахмутом теряет до 100–200 бойцов "двухсотыми" ежедневно, по другим данным, эта цифра достигает 500 человек.

По мнению WSJ, в марте ситуация могла усугубиться — твёрдые дороги недоступны для эвакуации раненых, а грунтовые в условиях распутицы бесполезны.

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Но даже в WSJ делают прогноз, что ситуация может измениться после того, как дороги подсохнут, и тогда у ВСУ появится возможность прорыва. Хотя об этой же возможности министр обороны Украины Резников говорил сначала осенью, а затем и зимой 2022 года.

К тому же, несмотря на большие потери украинской армии, подготовка новых соединений под стандарты НАТО идёт непрерывно. Многие из пока не задействованных военных тренируются на полигонах.

Танки на Украине

14 марта командир батальона 46-й ДШБ ВСУ бригады с позывным Купол на условиях анонимности пожаловался The Washington Post на дефицит боеприпасов и техники.

По его словам, кадровые украинские военные недовольны тем, как Киев распоряжается техникой и людьми, на людей постоянно давят многочисленные жертвы, которых даже не успевают эвакуировать с поля боя. Однако за подобными заявлениями, которые полились в последнее время как из рога изобилия, может стоять не горькая правда о потерях ВСУ, а холодный расчёт.

По мнению экспертов, большую часть исправной техники ВСУ, как и значительные объёмы зарубежных вооружений, прячут как раз на случай начала масштабной атаки.

— Противник попытается сосредоточить технику, и из анонсированных "Леопардов", "Мардеров", "Бредли" и прочего мы ещё ничего не видели на линии боевого соприкосновения. Есть вбросы, доказательств нет. Они эту технику берегут. Чтобы в совокупности с остатками советской техники сформировать большое бронетанковое соединение, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, сосредоточенная техника сможет действовать только на одном направлении.

— Наступать сразу и везде ВСУ не могут. Вероятно, будет выбран какой-то небольшой участок, где будет осуществляться прорыв, — уточнил военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперты указывают и на сложности с авиацией ВСУ — серьёзные трудности украинские ВВС испытывают с истребителями Су-27, однако Словакия и Польша в ближайшие четыре-шесть недель могут направить Украине дополнительные истребители МиГ-29, оставшиеся в Европе после распада Организации Варшавского договора. Дефицит истребителей также может быть компенсирован ударами БПЛА и РСЗО HIMARS. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в распоряжении ВСУ есть и другая техника.

Истребители Су-27 ВВС Украины. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

— Известно, что у них копятся комплексы ПВО — "Пэтриоты", которые могли завезти в количестве одной-двух единиц. Я думаю, что их могут развернуть на том направлении, где будет осуществляться удар. Они могут осуществлять прикрытие наступающих войск на дальности порядка 100 км, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

ЛНР и ДНР на карте

Во второй части материала The Washington Post о гипотетическом наступлении приводится контртезис командующего ВСУ Александра Сырского. Он считает, что Киев может рассчитывать на успех.

Солдат украинской штурмовой бригады идёт по грязной дороге, используемой для транспортировки и размещения 105-мм гаубиц L118 британского производства, 4 марта 2023 года недалеко от Бахмута, Украина. Фото © Getty Images / John Moore

6 марта командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский привёл свои данные о вероятном наступлении.

— Противник готовится к наступлению, в его подразделения поступает импортная техника и вооружение. Это следует из информации, полученной в результате утечки с каналов связи. Абоненты на своём уровне не знают, на что конкретно будет нацелен удар, — отметил Ходаковский.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Киев может сделать обманный ход.

— Моя версия такая: на севере будут отвлекающие манёвры, а на юге они будут действовать ротно-тактическими группами на подвижной лёгкобронированной технике. Им нужно где-то прорваться. Они могут делать ставку на то, что попытка деблокады Бахмута отвлечёт ВС РФ, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, противнику легче "собрать кулак" на юге, но сделать это скрытно вряд ли получится. А на севере — наоборот: там сложно наступать, но можно сосредоточить силы и технику. Возможно, в среднем арифметическом из этих вводных и содержится "формула" наступления ВСУ. Но не стоит забывать ещё об одной "неизвестной переменной".

— Проблема у них ещё в том, что они не могут подсчитать наши резервы. Это хорошо скрывается. Поэтому противнику приходится решать сразу несколько задач, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Локальное наступление может начаться в конце апреля или начале мая. Но, как именно и насколько к нему будут подготовлены ВСУ, — вопрос открытый. Однако причины для рывка у Киева велики: оправдать оборону Бахмута и получить новый пакет военной и финансовой помощи. Так что показная неуверенность ВСУ в успехе наступления, вероятнее всего, хитрый "медийный ход", с помощью которого Украина хочет пустить пыль в глаза всем, кто активно следит за конфликтом.

Авторы Евгений Жуков