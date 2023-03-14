Где находится "артёмовская "Азовсталь" и что о ней известно Оглавление Артёмовский завод обработки металлов: новая "Азовсталь" Артёмовск на карте Ситуация в Бахмуте сегодня Артёмовский "Цветмет" — крупнейший металлургический комбинат в Донбассе, рассчитанный на работу даже при ядерной войне. Сейчас он становится оборонительной крепостью для остатков ВСУ в городе. 129786 129786 "Азовсталь". Обложка © Getty Images / Pierre Crom

По последним данным, Киев использует все средства для того, чтобы удержать Бахмут (Артёмовск). Резервами из мобилизованных он усиливает группировку ВСУ к юго-западу и северо-западу от города. Часть украинских подразделений, запертых в Бахмуте, заняла территорию Артёмовского металлургического комбината и спустилась в подвалы. Точно так же начиналась история с осадой комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Артёмовский завод обработки металлов: новая "Азовсталь"

Здание управления "Цветмета". Фото © Rutube / Magarashi / Светлана Щербакова, Галина Попкова

13 марта появились сообщения, что подразделения украинских войск забаррикадировались на территории промзоны Артёмовского завода цветных металлов. Чтобы избежать уничтожения, подразделения ВСУ начали спускаться в подвалы и подземные этажи крупнейшего комбината в Артёмовске.

Военные эксперты сравнивают местные подземные коммуникации с катакомбами "Азовстали", где весной прошлого года шли интенсивные бои между ВС РФ и украинскими войсками. АЗОЦМ меньше мариупольского металлургического гиганта, тем не менее он долго считался крупнейшим производителем цветного проката в странах СНГ и дальнего зарубежья. Из-за разветвлённой инфраструктуры штурм завода может иметь свою специфику.

По предварительным данным, первые столкновения в районе Собачевки и завода "Цветмет" уже идут, однако серьёзных перестрелок на территории пока нет: большая часть подразделений ВСУ и территориальной обороны уже ушли в катакомбы.

Артёмовск на карте

Общая площадь Бахмута (Артёмовск) — 41,6 кв.км. Промзона находится на участке площадью свыше 10 гектаров (100 тысяч кв.м) с плотной застройкой.

Артёмовский (Бахмутский) завод цветных металлов (А/БЗОЦМ) — часть ООО "Завод цветных металлов", которое включает в себя два завода: в Бахмуте (Артёмовск) и в Донецке. АЗОЦМ — бывший завод цветной металлургии имени Э.И. Квиринга. В некоторых источниках его называют просто "Цветмет".

Завод "Цветмет" на карте © Wikimapia.org

Если посмотреть на карту города, будет видно, что завод локализован в северной части, на улице Героев Труда (протяжённость улицы с юга на север составляет 1,5 км, с запада на восток — 0,4 км). Разветвлённая система подземных коммуникаций, по некоторым данным, уходит вглубь на девять этажей и, по всей видимости, имеет выходы за пределы территории завода. По поводу глубины катакомб данные разнятся. Одни эксперты считают, что она достигает 320 метров, другие предполагают, что максимальная глубина в тех местах составляет всего 70–100 метров.

Тем не менее завод рассчитан на работу даже в случае ядерной войны. И это говорит о том, что там достаточно пространства, пригодного для обороны. Чтобы понять масштабы предприятия, следует обратить внимание на то, что с 1960 года АЗОЦМ снабжал фурмами (приспособление для вдувания газа в металлургическую печь или ковш. — Прим. Лайфа) все заводы металлургического комплекса Украины и многих союзных республик. С конца 1960-х предприятие поставляло продукцию в 30 крупных предприятий страны, а помимо этого экспортировало её в 32 страны.

Завод состоит из комплексов основного производства, комплексов вспомогательного назначения, очистных сооружений и подземных лабиринтов.

В производственную часть входят плавильные цеха, цеха медной катанки, прокатные цеха, прессово-волочильные цеха, а также цеха по производству товаров непроизводственного назначения. Сейчас всё это превратилось в один из главных форпостов обороны ВСУ в почти окружённом городе.

Ситуация в Бахмуте сегодня

Украинские военные в Бахмуте. Фото © Getty Images / Chris McGrath

По данным источников, сейчас на территории завода могут дислоцироваться несколько украинских подразделений: взводы 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады и "Карпатской сечи", а также части 206-го и 207-го батальонов 241-й бригады теробороны (ТРО), выбитые из восточной части города. Кроме того, в промзоне могли оказаться заблокированными снайперские взводы 1-го батальона 67-й механизированной бригады.

По состоянию на февраль 2023-го численность украинских военных, закрепившихся в других частях бахмутской промзоны, а именно: в троллейбусном депо, на складах стройматериалов (завод "Стройдеталь"), на Артёмовском электротехническом заводе, — составляла примерно одну тысячу человек. Точное число украинских бойцов, засевших в подземельях АЗОЦМ, пока не известно.

Артёмовский завод цветных металлов состоит из крепких бетонных корпусов, толщина стен которых может достигать трёх-четырёх метров. А подземные убежища представляют собой подвальные и полуподвальные помещения, пригодные для хранения боеприпасов, техники и в качестве укрытия. Следующий вопрос, на который предстоит ответить, — как долго ВСУ могут там продержаться. Блокада комбината "Азовсталь" продолжалась почти три месяца: со второй половины марта по май 2022-го. Однако, по прогнозам военных экспертов, с АЗОЦМ дела могут пойти быстрее.

— Я думаю, "Азовсталь" не повторится. Там, скорее всего, будет как в Лисичанске или Северодонецке, где штурмовали завод "Азот". Конечно, будет сложно, всё-таки противнику там достаточно удобно организовать оборону. Но ведь и штурмовые отделения у нас уже опытные: им не надо объяснять, как и что делать. А вот что у противника находится в промзоне (опытный/неопытный личный состав) — вопрос открытый. С другой стороны, важно понимать, что драться они будут отчаянно, потому что им сказали, что "их в плену растерзают", — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По официальным данным, предпосылки для успешного штурма там есть.

12 марта подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли в промзоне города выгодные позиции.

— Штурмовые группы заняли на территории Артёмовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль за перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск, — подчеркнул подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Помимо "Азовстали" в Мариуполе и "Азота" в Северодонецке за плечами российских подразделений уже несколько крупных операций, среди которых штурм Углегорской ТЭС и зачистка Соледара. Этот опыт пригодится подразделениям при работе в промзоне завода "Цветмет" в Артёмовске.

Авторы Сергей Андреев