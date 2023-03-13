Почему Киев срочно хочет отправить танки "Челленджер-2" в Артёмовск Оглавление Бои на Украине: какие используются танки Карта боевых действий на сегодня Сhallenger 2 против T-90М: сравнение, характеристики, масса За рубежом в отправке "Челленджеров" видят усиление украинской армии, но на деле всё может обернуться иначе. 38431 38431 Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Challenger 2 являются самыми тяжёлыми танками НАТО. Использовать их наравне с обычными машинами крайне затруднительно, а в ряде случаев просто невозможно.

Бои на Украине: какие используются танки

На днях военное ведомство Великобритании опровергло украинского посла, сделавшего заявление о том, что Британия увеличит объём обязательств по поставке танков Challenger 2 Киеву и их число в пакете военной помощи достигнет 28 единиц.

Слова дипломата назвали "оговоркой" и подчеркнули, что Киев пока получит 14 танков, как и было согласовано изначально. 10 марта младший министр по делам ВС Британии Джеймс Хиппи отметил, что в британской армии немало танков этого типа, однако немедленно передать Украине можно лишь несколько десятков. Общее количество пригодных к отправке танков достигает 70 единиц, однако эти машины ещё не боеспособны — их нужно восстановить, обслужить и лишь затем можно говорить об отправке.

Эти танки должны будут усилить украинские войска, оснащённые в основном старыми советскими танками Т-64БВ и Т-72Б образца начала 80-х.

Карта боевых действий на сегодня

Активные обсуждения поставок британских танков происходят на фоне отступления украинской армии в районе Артёмовска (Бахмута) и его пригородов. Механизированные части, оснащённые тяжёлой техникой и танками, скапливаются у города Часов Яр, где на протяжении последнего года возводился мощный укрепрайон украинских сил. Изначально предполагалось, что "Челленджеры", как и "Леопарды", будут переданы двум соединениям украинской армии, действующим в этом районе, — 4-й и 10-й отдельным танковым бригадам. Однако при изучении их боевых возможностей выяснилось, что опытных танкистов в подразделениях практически нет: из-за больших потерь фактическая численность 4-й и 10-й бригад едва превышает половину от положенного количества.

Выходом из сложившейся ситуации стало решение передать тяжёлые танки одному из десяти наиболее мобильных формирований ВСУ, уже действующему на Бахмутском направлении. Выбор пал на львовскую 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Однако уже 7 марта поступило сообщение об авиаударе по позициям ВСУ в Часовом Яре, куда украинцы отходили из Бахмута (Артёмовска). В результате были уничтожены расположения двух батальонов этой бригады, а в числе погибших оказался командир 1-го батальона 80-й ДШБ майор Андрей Луканюк.

Артёмовск (Бахмут) на карте. Инфографика © LIFE

Известно, что батальон, которым командовал Луканюк, должен был в ближайшее время получить шесть-семь тяжёлых британских танков Challenger 2. В феврале 2023-го военнослужащих из 80-й отдельной ДШБ отправили в Великобританию, чтобы их там научили управлять "Челленджерами".

Парадокс состоит в том, что самые тяжёлые британские танки решили передать одному из самых мобильных подразделений ВСУ, что считается грубой ошибкой с точки зрения военного дела. Ранее на вооружении бригады стояли танки Т-80БВ, более быстрые и более лёгкие, чем Challenger 2, однако за время боевых действий на Украине почти все машины этого типа были уничтожены.

Подразделение, которое получит танки Challenger 2, скорее всего, потеряет свою мобильность, и не только из-за внушительного веса британского "левиафана". "Челленджерам" нужно специальное дизельное топливо, которым союзники вряд ли смогут обеспечить ВСУ в нужном объёме. Помимо этого британские танки нуждаются в отдельной, не связанной со стандартами НАТО системе обслуживания, транспортировке и специфическом ремонте. Снаряды, которыми стреляют "Челленджеры", производятся только в Великобритании и практически несовместимы ни с другими 120-мм танковыми пушками НАТО, ни с российскими и украинскими системами, они имеют собственные габариты и создавались исключительно под применение в британском танке. Это добавит ВСУ головной боли и осложнит работу экипажей как в районе Артёмовска, так и в любой другой точке.

Сhallenger 2 против T-90М: сравнение, характеристики, масса

В начале марта военное издание Military Watch проанализировало сильные и слабые стороны Сhallenger 2. По словам экспертов, ряд особенностей Challenger 2 ограничивает его потенциальную полезность на украинском фронте.

Сравнение танков Challenger-2 и Т-90М. Инфографика © LIFE

Во-первых, вес машины, а это около 70 тонн, мешает движению по мягким украинским грунтам и особенно по чернозёму. Сложнее всего такой машине придётся в период распутицы, а он выпадает аккурат на даты прибытия танков на Украину.

Нарезное орудие, стоящее на Сhallenger 2, хоть и не является бесполезным, но чрезвычайно капризно в обслуживании, и даже британские танкисты жалуются, что абсолютной уверенности в его работе не ощущается. В СССР давно перешли на гладкоствольные пушки, и эти же орудия позднее превратились в пусковые для ракет.

— Старый тип орудия Сhallenger 2 значительно снижает мощность и точность боеприпасов британского танка и ограничивает совместимость с боеприпасами, используемыми на других западных танках, таких как Leopard 2, — отмечают в Military Watch. Гладкоствольное орудие позволяет российскому Т-90М стрелять реактивными боеприпасами, которые могут поражать цели на большей дистанции.

С учётом того что "Челленджеры" вскоре появятся в десантных подразделениях ВСУ, они сильно снизят их мобильность. Есть даже предположение, что в условиях текущих боёв британские тяжеловесы окажут ВСУ медвежью услугу, но никак не станут палочкой-выручалочкой. Поставки этих танков сделают Украину вторым иностранным оператором Challenger 2 после Омана, и не исключено, что на этот раз по репутации основного боевого танка Великобритании будет нанесён удар. Быстрых боёв с участием Т-90М и "Челленджер-2", скорее всего, не будет, однако именно в Артёмовске обе машины имеют максимальные шансы на встречу в бою.

Авторы Евгений Самарин