Украинская армия получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2
Посол Украины Пристайко: Великобритания передаст ВСУ вдвое больше танков Challenger 2
Великобритания расширяет свою помощь Украине. По словам посла страны в королевстве Вадима Пристайко, Лондон передаст ВСУ вдвое больше танков Challenger 2, чем обещал ранее, а также увеличит объёмы поставок самоходных гаубиц AS-90.
"Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента [Украины Владимира] Зеленского достигнута договорённость, что это количество вырастет вдвое. Мы сейчас [также] получим от Британии 33 155-миллиметровые установки AS-90", — сказал он в эфире украинского "Радио Свобода"*.
Более того, Лондон предложил в два с половиной раза увеличить численность бойцов ВСУ, обучаемых на его территории. Тем не менее Киев испытывает трудности в вопросе поставок самолётов и "ищет варианты" для их решения, заключил посол.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может построить на Украине завод, способный ежегодно выпускать до 400 новейших танков Panther. Он будет стоить 200 миллионов долларов, а окончательное решение, как ожидается, примут в ближайшие два месяца. Дмитрий Медведев пообещал отметить строительство завода на Украине "салютом из "Калибров".
* Признано в РФ иностранным агентом.
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