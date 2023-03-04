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4 марта, 19:05

Украинская армия получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2

Посол Украины Пристайко: Великобритания передаст ВСУ вдвое больше танков Challenger 2

Великобритания расширяет свою помощь Украине. По словам посла страны в королевстве Вадима Пристайко, Лондон передаст ВСУ вдвое больше танков Challenger 2, чем обещал ранее, а также увеличит объёмы поставок самоходных гаубиц AS-90.

"Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента [Украины Владимира] Зеленского достигнута договорённость, что это количество вырастет вдвое. Мы сейчас [также] получим от Британии 33 155-миллиметровые установки AS-90", — сказал он в эфире украинского "Радио Свобода"*.

Более того, Лондон предложил в два с половиной раза увеличить численность бойцов ВСУ, обучаемых на его территории. Тем не менее Киев испытывает трудности в вопросе поставок самолётов и "ищет варианты" для их решения, заключил посол.

В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

В Германии заявили о планах отправить Украине ещё четыре танка Leopard 2

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может построить на Украине завод, способный ежегодно выпускать до 400 новейших танков Panther. Он будет стоить 200 миллионов долларов, а окончательное решение, как ожидается, примут в ближайшие два месяца. Дмитрий Медведев пообещал отметить строительство завода на Украине "салютом из "Калибров".

* Признано в РФ иностранным агентом.

Обложка ©

Getty Images / Andrew Matthews / WPA Pool

Матвей Константинов
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