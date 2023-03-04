Украинская армия получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2

Великобритания расширяет свою помощь Украине. По словам посла страны в королевстве Вадима Пристайко, Лондон передаст ВСУ вдвое больше танков Challenger 2, чем обещал ранее, а также увеличит объёмы поставок самоходных гаубиц AS-90.

"Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента [Украины Владимира] Зеленского достигнута договорённость, что это количество вырастет вдвое. Мы сейчас [также] получим от Британии 33 155-миллиметровые установки AS-90", — сказал он в эфире украинского "Радио Свобода"*.

Более того, Лондон предложил в два с половиной раза увеличить численность бойцов ВСУ, обучаемых на его территории. Тем не менее Киев испытывает трудности в вопросе поставок самолётов и "ищет варианты" для их решения, заключил посол.