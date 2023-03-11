Сальдо: У ВСУ мало ресурсов для полномасштабного наступления на левый берег Днепра

Для полномасштабного наступления ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области требуется определённое количество ресурсов, которыми они совсем не располагают. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что на самом деле нет конкретной подготовки наступления. Украинцы специально распространяют дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения и попытаться обмануть российских военных.

"В то же время не остаётся не замеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Даже если украинская сторона начнёт настоящую подготовку к попытке переправы через Днепр, Сальдо заверил, что российские бойцы будут знать об этом заранее и смогут предотвратить атаку.

"Отпор будет дан сокрушительный, новую линию фортификационных сооружений даже не придётся задействовать", — подчеркнул он.