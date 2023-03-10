Разведка России вскрыла детали операции ВСУ по разблокированию Артёмовска

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские войска узнали о планах трёх подготовленных группировок Вооружённых сил Украины (ВСУ) пойти в наступление на Артёмовск (Бахмут) в ближайшее время.

"Есть информация, что противник собрал три группировки для того, чтобы нанести удар. Мы эту информацию фиксируем и готовимся к отражению наступления", — сказал Алаудинов в прямом эфире телеканала "Россия-1".