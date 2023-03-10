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10 марта, 17:07
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Разведка России вскрыла детали операции ВСУ по разблокированию Артёмовска

Алаудинов: Войска России готовятся отразить наступление трёх группировок ВСУ на Артёмовск

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские войска узнали о планах трёх подготовленных группировок Вооружённых сил Украины (ВСУ) пойти в наступление на Артёмовск (Бахмут) в ближайшее время.

"Есть информация, что противник собрал три группировки для того, чтобы нанести удар. Мы эту информацию фиксируем и готовимся к отражению наступления", — сказал Алаудинов в прямом эфире телеканала "Россия-1".

Командир "Ахмата" уточнил, что операция по разблокированию Бахмута разрабатывалась под руководством НАТО. Причина такого внимания к этому направлению кроется в том, что сдача Артёмовска для противника будет нести "имиджевые потери", нежели "оперативно-тактические".

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Ранее генсек НАТО заявил о том, что Артёмовск вскоре перейдёт под контроль российских войск. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый жёстко ответил Йенсу Столтенбергу.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Андрей Бражников
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