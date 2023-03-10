СМИ опубликовали видео первого применения ВСУ американской "умной бомбы"
Украинские СМИ пишут о первом применении американской "умной бомбы" JDAM под Артёмовском
Киев мог применить американскую "умную бомбу" Joint Direct Attack Munitions (JDAM) под Артёмовском, утверждает украинское издание "Страна.ua".
Киев мог применить американскую "умную бомбу" JDAM под Артёмовском. Видео © Twitter / Sampieri Franco
"Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Артёмовском", — говорится в тексте, а также публикуются кадры, предположительно, снятые в районе Курдюмовки.
На видео, как предполагается, запечатлено нанесение удара со стороны ВСУ с помощью американских JDAM, которых ранее не было на вооружении украинской армии. Дальность их применения — 72 километра. Это высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый компанией Boeing с 1997 года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует линию Америки на то, чтобы увеличивать поставки оружия Киеву и склонять к этому же государства ЕС.
Twitter / Sampieri Franco