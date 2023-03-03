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3 марта, 10:09

Россия фиксирует линию США на увеличение поставок оружия Киеву, заявили в Кремле

Песков: Вашингтон увеличивает поставки оружия Киеву и склоняет к этому страны Евросоюза

Россия фиксирует линию Америки на то, чтобы увеличивать поставки оружия Киеву и склонять к этому же государства ЕС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки", — отметил он в беседе с журналистами.

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Песков: Основная часть совещания Путина с Совбезом РФ традиционно пройдёт в закрытом режиме

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за атаки диверсантов на Брянскую область. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

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LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев
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