Россия фиксирует линию США на увеличение поставок оружия Киеву, заявили в Кремле

Россия фиксирует линию Америки на то, чтобы увеличивать поставки оружия Киеву и склонять к этому же государства ЕС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки", — отметил он в беседе с журналистами.