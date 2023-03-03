Россия фиксирует линию США на увеличение поставок оружия Киеву, заявили в Кремле
Песков: Вашингтон увеличивает поставки оружия Киеву и склоняет к этому страны Евросоюза
Россия фиксирует линию Америки на то, чтобы увеличивать поставки оружия Киеву и склонять к этому же государства ЕС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки", — отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за атаки диверсантов на Брянскую область. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.
LIFE / Сергей Дубровин