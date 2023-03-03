Песков: Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за диверсантов

Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о введении военного положения в ряде регионов страны из-за атаки на Брянскую область. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова объявить его после проникновения ДРГ на территорию России.