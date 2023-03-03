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3 марта, 10:00

Песков: Путин не принимал решений о военном положении в регионах РФ из-за диверсантов

Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о введении военного положения в ряде регионов страны из-за атаки на Брянскую область. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова объявить его после проникновения ДРГ на территорию России.

"Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось", — сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российским силовым ведомствам необходимо тщательно изучить ситуацию с заходом украинских ДРГ на территорию Брянской области. Он добавил, что Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества на террористические действия со стороны Украины.

Напомним, 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регион проникла ДРГ с Украины. Позже стало известно, что диверсанты обстреляли автомобиль с детьми в Любечанах, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки погибли двое взрослых. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
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