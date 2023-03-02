Песков: Россия продолжит привлекать внимание мирового сообщества к украинским терактам
Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества на террористические действия со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На международной арене [мы] как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, какие шаги может предпринять Москва на международной арене в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах ДРГ обстреляла автомобиль, который вёз детей в школу. Ранение получил десятилетний мальчик. Также появлялись сообщения о заложниках, но они не подтвердились. В ФСБ заявили, что силовые структуры проводят уничтожение диверсантов.
ТАСС / Сергей Савостьянов