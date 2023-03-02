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2 марта, 10:59

Песков: Россия продолжит привлекать внимание мирового сообщества к украинским терактам

Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества на террористические действия со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На международной арене [мы] как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста, какие шаги может предпринять Москва на международной арене в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области.

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Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах ДРГ обстреляла автомобиль, который вёз детей в школу. Ранение получил десятилетний мальчик. Также появлялись сообщения о заложниках, но они не подтвердились. В ФСБ заявили, что силовые структуры проводят уничтожение диверсантов.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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