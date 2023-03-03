Песков: Основная часть совещания Путина с Совбезом РФ традиционно пройдёт в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин 3 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, основная его часть будет закрытой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — отметил Песков.

Представитель Кремля также затруднился ответить на вопрос о том, будет ли открытой начальная часть совещания, ведь иногда глава государства предпочитает говорить какие-то вступительные слова и обозначать тему.