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3 марта, 10:00

Песков: Основная часть совещания Путина с Совбезом РФ традиционно пройдёт в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин 3 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, основная его часть будет закрытой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — отметил Песков.

Представитель Кремля также затруднился ответить на вопрос о том, будет ли открытой начальная часть совещания, ведь иногда глава государства предпочитает говорить какие-то вступительные слова и обозначать тему.

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Ранее Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в Устав Организации Договора о коллективной безопасности.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Артур Белкин
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