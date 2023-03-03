Песков: Основная часть совещания Путина с Совбезом РФ традиционно пройдёт в закрытом режиме
Президент России Владимир Путин 3 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, основная его часть будет закрытой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в середине дня Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — отметил Песков.
Представитель Кремля также затруднился ответить на вопрос о том, будет ли открытой начальная часть совещания, ведь иногда глава государства предпочитает говорить какие-то вступительные слова и обозначать тему.
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ТАСС / POOL / Михаил Метцель