Песков заявил, что героизмом 10-летнего мальчика из Брянской области гордится вся страна

В Кремле восхищены героизмом десятилетнего мальчика, спасшего двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава государства также высокого оценил поступок школьника.

"Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — восхищены этим геройством. И мальчика, и этого мужчины (речь о погибшем водителе автомобиля "Нива". — Прим. Лайфа). Вся страна гордится ими. Поэтому сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено", — сказал представитель Кремля.