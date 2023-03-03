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3 марта, 09:47

Песков заявил, что героизмом 10-летнего мальчика из Брянской области гордится вся страна

В Кремле восхищены героизмом десятилетнего мальчика, спасшего двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава государства также высокого оценил поступок школьника.

"Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — восхищены этим геройством. И мальчика, и этого мужчины (речь о погибшем водителе автомобиля "Нива". — Прим. Лайфа). Вся страна гордится ими. Поэтому сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено", сказал представитель Кремля.

Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции

Брянский мальчик-герой, спасший первоклассниц от диверсантов, пришёл в себя после операции

Напомним, днём 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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