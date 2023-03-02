Путин внёс на ратификацию в Думу протокол о сотрудничестве ОДКБ в сфере биобезопасности

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в Устав Организации Договора о коллективной безопасности. По нему члены ОДКБ сотрудничают, в частности, в сфере биобезопасности. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Четвёртым протоколом предусматривается, что государства – члены ОДКБ взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Документом предлагается ратифицировать четвёртый протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года, указано в сопроводительных материалах.