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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 11:29
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Балицкий предрёк скорое отступление ВСУ в Запорожье за Днепр

Врио главы Запорожской области Балицкий: Украинские войска скоро будут отброшены за Днепр

Украинские военные скоро будут отброшены за реку Днепр. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы не просто знаем — мы верим, что очень скоро противник будет отброшен за речку [Днепр], Запорожье вернётся к нам от нацистов, люди наши вернутся к нам", — отметил он.

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Ранее Лайф писал, что у украинских военных на территории ДНР нет сил, способных перейти в контрнаступление. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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