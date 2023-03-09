Балицкий предрёк скорое отступление ВСУ в Запорожье за Днепр
Врио главы Запорожской области Балицкий: Украинские войска скоро будут отброшены за Днепр
Украинские военные скоро будут отброшены за реку Днепр. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы не просто знаем — мы верим, что очень скоро противник будет отброшен за речку [Днепр], Запорожье вернётся к нам от нацистов, люди наши вернутся к нам", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что у украинских военных на территории ДНР нет сил, способных перейти в контрнаступление. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
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