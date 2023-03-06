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6 марта, 10:07

"За эту землю кровью заплатили": Балицкий пообещал паспорта РФ воюющим на стороне России сербам

Врио главы Запорожья Балицкий: Воюющие на стороне России сербы смогут получить паспорта РФ

<p>Сербские добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/BalitskyEV/680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BalitskyEV</a></p>

Сербские добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © t.me / BalitskyEV

Воюющие в добровольческих отрядах на стороне России сербы смогут получить паспорта РФ. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут — они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", — заявил Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины

Балицкий предрёк мирный переход в состав РФ нескольких регионов Украины

В январе врио главы региона сообщал, что сербские бойцы пополнили батальон имени Павла Судоплатова. По словам Балицкого, ежемесячно около 150 добровольцев хочет попасть в это подразделение.

Ранее один из сербских добровольцев, ветеран боевых действий в Косове и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. Военнослужащий отметил, что в Сербии русских считают братьями.

Никита Никонов
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