"Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут — они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", — заявил Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".