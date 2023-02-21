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Регион
Опубликовано 21 февраля 2023, 14:25
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Сербский доброволец объяснил решение примкнуть к русским бойцам в СВО

Сербский доброволец решил принять участие в СВО, потому что считает русских братьями

Ветеран боевых действий в Косове и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что добровольцем стал, потому что в Сербии считают русских братьями.

Доброволец был приглашён на Послание Президента Федеральному собранию. Говоря о том, нужны ли России и Украине переговоры, он высказал мнение, что встреча должна проходить в Киеве. Вместе с тем он также заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским он беседовать бы не стал, так как "с такими дураками не хочет разговаривать".

Американский военный расчувствовался от послания Путина
Американский военный расчувствовался от послания Путина

Сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В ходе обращения он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В завершение президент поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

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ТАСС / Вова Жабриков

Оксана Попова
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