Ветеран боевых действий в Косове и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что добровольцем стал, потому что в Сербии считают русских братьями.

Доброволец был приглашён на Послание Президента Федеральному собранию. Говоря о том, нужны ли России и Украине переговоры, он высказал мнение, что встреча должна проходить в Киеве. Вместе с тем он также заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским он беседовать бы не стал, так как "с такими дураками не хочет разговаривать".