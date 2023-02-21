Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 14:25

Сербский доброволец объяснил решение примкнуть к русским бойцам на СВО

Сербский доброволец решил принять участие в СВО, потому что считает русских братьями

Ветеран боевых действий в Косово и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение принять участие в специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что добровольцем он стал, потому что в Сербии считают русских братьями.

Доброволец был приглашён на Послание президента Федеральному Собранию. Говоря о том, нужны ли России и Украине переговоры он высказал мнение, что встреча должна проходить в Киеве. Вместе с тем он также заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским он беседовать бы не стал, так как "с такими дураками не хочет разговаривать".

"Хочу обнять его как брата": Американский военный расчувствовался от послания Путина

"Хочу обнять его как брата": Американский военный расчувствовался от послания Путина

Сегодня Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В завершение президент поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.

Обложка ©

ТАСС / Вова Жабриков

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров