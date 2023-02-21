Сербский доброволец объяснил решение примкнуть к русским бойцам в СВО
Сербский доброволец решил принять участие в СВО, потому что считает русских братьями
Ветеран боевых действий в Косове и Метохии капитан Братислав Живкович рассказал, почему принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что добровольцем стал, потому что в Сербии считают русских братьями.
Доброволец был приглашён на Послание Президента Федеральному собранию. Говоря о том, нужны ли России и Украине переговоры, он высказал мнение, что встреча должна проходить в Киеве. Вместе с тем он также заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским он беседовать бы не стал, так как "с такими дураками не хочет разговаривать".
Сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В ходе обращения он сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В завершение президент поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, если это начнут делать США.
ТАСС / Вова Жабриков