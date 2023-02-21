"Хочу обнять его как брата": Американский военный расчувствовался от послания Путина
Американский ветеран Дрейвен захотел обнять Путина после Послания Федеральному собранию
Американский военный Ноктис Дрейвен признался, что оказался настолько растроган посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, что даже захотел его обнять.
"Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата", — написал он в своём "Твиттере".
Военный отметил, что американские СМИ и лидеры США постоянно лгут не только всему миру, но и собственным гражданам, в отличие от российского лидера.
"Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин", — подчеркнул он, добавив, что в следующей жизни хотел бы родиться в России.
Напомним, сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию, которое продлилось 1 час и 45 минут. Оно началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В ходе выступления президент отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём. При этом, по его словам, в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами". Глава государства подчеркнул, что за океаном ещё в 2014 году поддержали кровавый переворот на Украине, а также добавил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель