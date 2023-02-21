"Хочу обнять его как брата": Американский военный расчувствовался от послания Путина

Американский военный Ноктис Дрейвен признался, что оказался настолько растроган посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, что даже захотел его обнять.

"Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата", — написал он в своём "Твиттере".

Военный отметил, что американские СМИ и лидеры США постоянно лгут не только всему миру, но и собственным гражданам, в отличие от российского лидера.