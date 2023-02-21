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21 февраля, 09:39

Путин: Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи

Западные элиты стали символом тотальной беспринципной лжи, они обманывают в том числе и свои собственные народы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи", — подчеркнул глава государства.

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В ходе послания Путин также отметил, что Запад упивается своим вероломством, когда называет Минские соглашения блефом. Также президент напомнил, что задолго до начала СВО Киев пытался обзавестись ядерным оружием.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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