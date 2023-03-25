Что известно о 200-тысячной группировке ВСУ вокруг Артёмовска Оглавление Численность группировки ВСУ в Артёмовске и окрестностях Карта боевых действий на Украине Бахмут на карте С наступлением весны украинская армия активизировалась на нескольких направлениях. Большое внимание сосредоточено на Бахмуте, где группировка ВСУ окружена плотным кольцом. 106516 106516 Украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

По данным нескольких источников, к началу апреля ВСУ могут начать наступление и попытаться деблокировать Бахмут (Артёмовск), практически полностью окружённый российскими войсками. Однако эксперты ставят под сомнение возможности ВСУ на долговременные масштабные действия. Осталось понять, что может стать линией основного наступления, а что — отвлекающим манёвром.

Численность группировки ВСУ в Артёмовске и окрестностях

23 марта появились сообщения, что Вооружённые силы Украины подготовили около 200 тысяч человек резерва. Известно, что украинские военные накопили вокруг Артёмовска большое количество различной военной техники НАТО, включая БМП, БТР и танки. По последним данным, на полях Украины появились танки "Леопард-2": четыре передала Польша и ещё восемь — Норвегия.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский объявил о возможной в ближайшее время контратаке ВСУ в районе Бахмута, однако нигде не афишировалось, какие силы для этого Киев способен подготовить.

Сегодня это важнейшее оперативное направление украинской армии. Как сообщалось 22 марта, сейчас Бахмут фактически блокирован. ВС РФ контролируют уже около 70% города и продолжают его освобождать.

Карта боевых действий на Украине

По предварительным данным, внутри Артёмовска находится группировка ВСУ "Бахмут" численностью примерно 17 бригад, с которой и идут городские бои. Большинство бригад при этом разбиты примерно на 40–50% и полностью зависят от плановых ротаций и регулярного подвоза боекомплекта.

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Согласно сводкам, 24 марта российские подразделения продвинулись в районе стадиона "Авангард" в Артёмовске. Источники сообщают, что на пересечении улиц Чайковского и Корсунского идут ожесточённые бои. Дорога через Хромово по-прежнему остаётся под огневым контролем ВС РФ. Также ведутся бои на подступах к селу Красное (Ивановское), что в нескольких километрах к западу от Артёмовска. Продолжаются бои за Богдановку и Орехово-Васильевку.

По словам экспертов, в ближайшее время ВСУ будут концентрироваться на Бахмуте. Главная задача ВСУ — нанести удар российским подразделениям под этим городом и получить оперативное преимущество.

Источники сообщают, для этого украинская армия сосредоточила вокруг Бахмута группировку из более чем 80 тысяч человек, костяк которой составляет оперативно-тактическая группа "Соледар", численность которой примерно 60 тысяч человек.

Однако значительная часть этих сил находится не в самом городе, а вокруг него: в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.

По сообщению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ стягивают артиллерию к ближайшим к Бахмуту населённым пунктам — Марково и Часовому Яру. По некоторым данным, туда уже прибыла часть САУ, самоходной и реактивной артиллерии советского и натовского образца.

Основная задача, которую ставит перед украинской армией Генштаб, — удержать эти рубежи, попытаться перехватить инициативу на поле боя и по возможности пойти на прорыв.

Бахмут на карте

Одна из возможных целей ВСУ на этом участке — блокировать российские подразделения, которые в настоящий момент сжимают кольцо вокруг города и практически закрывают котёл с окружением. Украинские военные могут попытаться прорваться и расширить эвакуационный коридор до 30–40 километров вместо текущих десяти.

Бахмут (Артёмовск) на карте. Фото © Google Maps

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, наступление со стороны Артёмовска — далеко не самое удобное.

— Что касается высокой концентрации сил противника, тут всё не так однозначно. Мы не захлопываем сейчас эти котлы, и противнику приходится там держать личный состав, подпитывать резервами. И надо понимать, что то, что они подкидывают, всё уплывает у той группировки, которую готовят для массированного удара, — подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.

Положение группировки ВСУ в Бахмуте усложняется ещё и тем, что накапливать резервы приходится не только за счёт мобилизованных, но и за счёт других подразделений. Уже известно, что в район соседних с Артёмовском Дружковки, Константиновки и Торецка перебрасывают подразделения с Запорожского, Херсонского, Лиманского направлений. По мнению экспертов, это может означать лишь одно — с пополнением резервов, прежде всего людских, у Киева большие сложности и любая крупная контратака на одном из таких направлений может обернуться обвалом фронта, для укрепления которого потребуется снова выводить войска из Бахмута и бросать в район прорыва.

Авторы Евгений Самарин