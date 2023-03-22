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22 марта, 09:31

Советник Пушилина заявил о блокировке Бахмута

Советник врио главы ДНР Гагин: Можно сказать, что Артёмовск практически блокирован

Российские военные практически полностью блокировали Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил в среду советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире "России-1".

"Можно сказать, что город практически блокирован", сказал он.

Отметим, что буквально на днях — 20 марта — основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска.

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Ранее Гагин заявлял, что Авдеевка может стать котлом для ВСУ. По его словам, ВС РФ уже удалось занять несколько населённых пунктов, которые "являются ключом к взятию" города.

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Vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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