Советник Пушилина заявил о блокировке Бахмута
Советник врио главы ДНР Гагин: Можно сказать, что Артёмовск практически блокирован
Российские военные практически полностью блокировали Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил в среду советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире "России-1".
"Можно сказать, что город практически блокирован", — сказал он.
Отметим, что буквально на днях — 20 марта — основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска.
Ранее Гагин заявлял, что Авдеевка может стать котлом для ВСУ. По его словам, ВС РФ уже удалось занять несколько населённых пунктов, которые "являются ключом к взятию" города.
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