Советник Пушилина заявил о блокировке Бахмута

Российские военные практически полностью блокировали Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил в среду советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире "России-1".

"Можно сказать, что город практически блокирован", — сказал он.

Отметим, что буквально на днях — 20 марта — основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы контролируют уже около 70% города Артёмовска.