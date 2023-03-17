В ДНР считают, что Авдеевка может стать котлом для ВСУ
Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что Авдеевка может стать котлом для ВСУ
Находящиеся в Авдеевке подразделения украинской армии рискуют попасть в котёл российских сил, которые организованно продвигаются вперёд. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели, Авдеевка станет точно таким же котлом. Возможно, она может тоже начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населённые пункты рядом с городом", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Как указал Гагин, ВС РФ уже удалось занять несколько населённых пунктов, которые "являются ключом к взятию" Авдеевки. По его словам, на этом направлении активно работают российская артиллерия и авиация.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы ведут планомерное наступление на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений. Он уточнил, что продвижение идёт не так быстро, потому что противник имеет серьёзные укрепления и постоянно перебрасывает резервы. Пушилин добавил, что у ВСУ остаётся ещё пять дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем сил РФ.
t.me / V_Zelenskiy_official