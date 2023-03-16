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Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 08:53
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Российские войска ведут планомерное наступление на Авдеевку

Пушилин заявил о планомерном наступлении российских сил на Авдеевку

Российские силы ведут планомерное наступление на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Продолжают наступательные действия со стороны Красногоровки наши подразделения, здесь мы видим, что и с другой стороны Авдеевки тоже продвигаются", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, наступление идёт не так быстро, потому что противник имеет серьёзные укрепления и постоянно перебрасывает резервы. Однако российские подразделения продвигаются абсолютно планомерно, подчеркнул врио главы ДНР. Пушилин добавил, что у ВСУ остаётся ещё порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем сил РФ.

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Авдеевка — город с населением порядка 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили село Зализнянское под Артёмовском. Оно расположено к северу от города вблизи трассы на Славянск.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Никита Никонов
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