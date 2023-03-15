Российские военные освободили ещё одно село под Артёмовском

Российские военные взяли под контроль населённый пункт Зализнянское под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Сегодня утром был взят населённый пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.