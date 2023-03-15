ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 10:41

Российские военные освободили ещё одно село под Артёмовском

Пригожин: Российские бойцы освободили село Зализнянское под Артёмовском

Российские военные взяли под контроль населённый пункт Зализнянское под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Сегодня утром был взят населённый пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Пригожин подчеркнул, что окружение Артёмовска расширяется. Отметим, что село Зализнянское расположено к северу от города вблизи трассы на Славянск.

Российские военные освободили село Дубово-Василевка в ДНР
Российские военные освободили село Дубово-Василевка в ДНР

Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска и взяли под контроль одно из помещений завода по обработке цветных металлов. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.

BannerImage

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar