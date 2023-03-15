Российские военные освободили ещё одно село под Артёмовском
Пригожин: Российские бойцы освободили село Зализнянское под Артёмовском
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Зализнянское под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Сегодня утром был взят населённый пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.
Пригожин подчеркнул, что окружение Артёмовска расширяется. Отметим, что село Зализнянское расположено к северу от города вблизи трассы на Славянск.
Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска и взяли под контроль одно из помещений завода по обработке цветных металлов. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.
VК / Минобороны России