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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 06:03
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Российские военные освободили село Дубово-Василевка в ДНР

Пригожин: Дубово-Василевка в ДНР полностью под контролем ЧВК "Вагнер"

Российские военные полностью взяли под контроль село Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.

"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населённого пункта под нами", — сказал он.

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Ранее Пригожин сообщил о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска (украинское название — Бахмут).

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Евгения Колесникова
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