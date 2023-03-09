Российские военные освободили село Дубово-Василевка в ДНР

Российские военные полностью взяли под контроль село Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.

"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населённого пункта под нами", — сказал он.