Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 06:03

Российские военные освободили село Дубово-Василевка в ДНР

Пригожин: Дубово-Василевка в ДНР полностью под контролем ЧВК "Вагнер"

Российские военные полностью взяли под контроль село Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.

"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населённого пункта под нами", — сказал он.

Столтенберг: Артёмовск в ближайшие дни может перейти под контроль России

Столтенберг: Артёмовск в ближайшие дни может перейти под контроль России

Ранее Пригожин сообщил о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска (украинское название — Бахмут).

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Евгений Пригожин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров