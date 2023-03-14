Бойцы ЧВК "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Один из представителей группы снял видео изнутри. На кадрах боец показывает сталелитейный цех и плавильные печи.

ЧВК "Вагнер" на заводе АЗОМ в Артёмовске. Видео © Telegram / Разгрузка Вагнера

По данным РИА "Новости", ещё в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский награждал на этом заводе украинских военнослужащих.