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14 марта, 16:42

Бойцы ЧВК "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Один из представителей группы снял видео изнутри. На кадрах боец показывает сталелитейный цех и плавильные печи.

ЧВК "Вагнер" на заводе АЗОМ в Артёмовске. Видео © Telegram / Разгрузка Вагнера

По данным РИА "Новости", ещё в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский награждал на этом заводе украинских военнослужащих.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что завод "Востокмаш" в северной части Артёмовска в скором времени полностью перейдёт под контроль российских сил.

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Илья Суриков
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