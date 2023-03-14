Пушилин: Завод "Востокмаш" в Артёмовске скоро перейдёт под контроль российских сил

Завод "Востокмаш", расположенный в северной части Артёмовска, в скором времени полностью перейдёт под контроль российских сил. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация пока остаётся сложной. Есть все предпосылки, что завод скоро будет полностью под контролем ЧВК "Вагнер", — сказал он.