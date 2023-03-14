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Опубликовано 14 марта 2023, 15:17

Пушилин: Завод "Востокмаш" в Артёмовске скоро перейдёт под контроль российских сил

Завод "Востокмаш", расположенный в северной части Артёмовска, в скором времени полностью перейдёт под контроль российских сил. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация пока остаётся сложной. Есть все предпосылки, что завод скоро будет полностью под контролем ЧВК "Вагнер", — сказал он.

По словам Пушилина, в самом Артёмовске бои идут за каждый метр.

В ВСУ признали нехватку боеприпасов для удержания Артёмовска
В ВСУ признали нехватку боеприпасов для удержания Артёмовска

Ранее Лайф писал о том, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины было принято решение продолжать удерживать Артёмовск. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов до этого рассказал, что для удержания Артёмовска было привлечено до десяти тысяч украинских военных. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, потери ВСУ под Артёмовском составляют 10–11 тысяч военных в месяц.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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