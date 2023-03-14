Пригожин озвучил потери украинских войск под Артёмовском

Потери Вооружённых сил Украины под Артёмовском (украинское название Бахмут) составляют 10–11 тысяч военных в месяц. Такую цифру озвучил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"По подсчётам Минобороны, порядка 10–11 тысяч человек в месяц. Это убитыми", — цитирует его РИА "Новости".