Пригожин озвучил потери украинских войск под Артёмовском
Пригожин: Потери ВСУ под Артёмовском составляют 10–11 тысяч военных в месяц
Потери Вооружённых сил Украины под Артёмовском (украинское название Бахмут) составляют 10–11 тысяч военных в месяц. Такую цифру озвучил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"По подсчётам Минобороны, порядка 10–11 тысяч человек в месяц. Это убитыми", — цитирует его РИА "Новости".
Также Пригожин опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артёмовска и Соледара.
Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город может перейти под контроль российских сил. В ВСУ хоть и обиделись на главу альянса, но всё же подтвердили плачевное положение украинских войск в Артёмовском котле. Тем не менее украинское командование приняло решение продолжать удерживать город.
Getty Images / Spencer Platt