Командование ВСУ приняло решение продолжать удерживать Артёмовск
На заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины было принято решение продолжать удерживать Артёмовск (украинское название Бахмут). Об этом заявили в офисе Владимира Зеленского.
"Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город может перейти под контроль российских сил. В ВСУ хоть и обиделись на главу альянса, но всё же подтвердили плачевное положение украинских войск в Артёмовском котле. Кстати, как писала газета Bild, из-за ситуации вокруг Бахмута между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным даже возник конфликт.
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