Разрозненные части ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам
Советник Пушилина Гагин: ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам
Разрозненные украинские части пытаются покидать Артёмовск (Бахмут) по просёлочным дорогам и полям, нередко военная техника выходит из строя из-за весенней распутицы и военные ВСУ покидают город пешком. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, противник несёт серьёзные потери.
"Периодически из Артёмовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того что дороги контролируются, они пытаются отступать просёлочными дорогами или полями, через лесопосадки. Но, опять же, при весенней распутице вся техника просто ложится на пузо, им приходится отступать пешим порядком, и они несут серьёзные потери, техника становится лёгкой мишенью", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска и взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город может полностью перейти под контроль российских сил. В ВСУ хоть и обиделись на главу альянса, но всё же подтвердили плачевное положение украинских войск в Артёмовском котле. Тем не менее украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, а Зеленский объявил о решении усилить оборону населённого пункта.
Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin