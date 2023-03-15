Разрозненные части ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам

Разрозненные украинские части пытаются покидать Артёмовск (Бахмут) по просёлочным дорогам и полям, нередко военная техника выходит из строя из-за весенней распутицы и военные ВСУ покидают город пешком. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, противник несёт серьёзные потери.

"Периодически из Артёмовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того что дороги контролируются, они пытаются отступать просёлочными дорогами или полями, через лесопосадки. Но, опять же, при весенней распутице вся техника просто ложится на пузо, им приходится отступать пешим порядком, и они несут серьёзные потери, техника становится лёгкой мишенью", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".