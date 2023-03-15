Зеленский объявил о решении усилить оборону Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении усилить оборону города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в ночь на среду после заседания ставки. Лидер страны заслушал доклады главкома ВСУ, разведки, командующих направлений.
"Основное внимание — ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск. — Прим. Лайфа) "Хортица" и Бахмут. Есть чёткая позиция всей ставки — усиливать это направление", — заявил Зеленский.
Также, по его словам, в ходе заседания обсуждался вопрос о поставке Украине оружия и боеприпасов.
Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни город может перейти под контроль России. В ВСУ хоть и обиделись на главу альянса, но всё же подтвердили плачевное положение украинских войск в городе. Тем не менее украинское командование приняло решение продолжать удерживать Артёмовск.
Офис президента Украины