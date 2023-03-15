Зеленский объявил о решении усилить оборону Артёмовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении усилить оборону города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в ночь на среду после заседания ставки. Лидер страны заслушал доклады главкома ВСУ, разведки, командующих направлений.