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Опубликовано 17 марта 2023, 17:46
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Российские силы зачистили от ВСУ уже 70% Артёмовска

Советник врио главы ДНР сообщил, что российские силы контролируют до 70% Артёмовска

Российские силы взяли под контроль от бойцов украинской армии уже до 70% Артёмовска (Бахмута), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить об Артёмовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может, даже уже более — до 70% самого города", — уточнил Гагин.

Российские силы закрепились в "артёмовской "Азовстали" и продвигаются вглубь промзоны
Российские силы закрепились в "артёмовской "Азовстали" и продвигаются вглубь промзоны

Ранее сообщалось, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Бражников
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