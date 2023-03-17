Российские силы зачистили от ВСУ уже 70% Артёмовска

Российские силы взяли под контроль от бойцов украинской армии уже до 70% Артёмовска (Бахмута), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить об Артёмовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может, даже уже более — до 70% самого города", — уточнил Гагин.