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Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 09:43
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Российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска

Советник Пушилина Гагин заявил, что российские военные контролируют около половины Артёмовска

Российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска (Бахмут), город по-прежнему находится в оперативном окружении, артиллерия РФ прикрывает практически все дороги. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьёзные, потому что промзона, тем более укреплённая и подготовленная в качестве крепости, это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска и взяли под контроль одно из помещений завода по обработке цветных металлов. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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