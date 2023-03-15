Российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска (Бахмут), город по-прежнему находится в оперативном окружении, артиллерия РФ прикрывает практически все дороги. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьёзные, потому что промзона, тем более укреплённая и подготовленная в качестве крепости, — это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".