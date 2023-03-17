ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 13:03
5680

Российские силы закрепились в "артёмовской "Азовстали" и продвигаются вглубь промзоны

Пушилин заявил, что российские части закрепились на заводе АЗОМ в Артёмовске

Российские военные смогли взять под контроль территорию Артёмовского (Бахмутского) завода цветных металлов (АЗОМ/БЗОЦМ, "Цветмет"). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас ВС РФ активно продвигаются вглубь промышленной зоны, выбивая украинских военнослужащих на северном и южном направлениях, что обеспечит полное освобождение центральной части города.

Где находится "артёмовская "Азовсталь" и что о ней известно
Где находится "артёмовская "Азовсталь" и что о ней известно

Ранее сообщалось, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных.

BannerImage

vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar