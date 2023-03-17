Российские силы закрепились в "артёмовской "Азовстали" и продвигаются вглубь промзоны
Пушилин заявил, что российские части закрепились на заводе АЗОМ в Артёмовске
Российские военные смогли взять под контроль территорию Артёмовского (Бахмутского) завода цветных металлов (АЗОМ/БЗОЦМ, "Цветмет"). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, сейчас ВС РФ активно продвигаются вглубь промышленной зоны, выбивая украинских военнослужащих на северном и южном направлениях, что обеспечит полное освобождение центральной части города.
Ранее сообщалось, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных.
vk.com / Минобороны России