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17 марта, 13:03

Российские силы закрепились в "артёмовской "Азовстали" и продвигаются вглубь промзоны

Пушилин заявил, что российские части закрепились на заводе АЗОМ в Артёмовске

Российские военные смогли взять под контроль территорию Артёмовского (Бахмутского) завода цветных металлов (АЗОМ/БЗОЦМ, "Цветмет"). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас ВС РФ активно продвигаются вглубь промышленной зоны, выбивая украинских военнослужащих на северном и южном направлениях, что обеспечит полное освобождение центральной части города.

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Ранее сообщалось, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных.

Обложка ©

vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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