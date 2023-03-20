В ВСУ назвали город, который станет для Киева "вторым Артёмовском"

Войска Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, что и в Артёмовске. Такое мнение выразил глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

"Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа), это так и есть", — приводит слова Дмитрашковского издание "Страна.ua".

Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.