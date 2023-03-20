В ВСУ назвали город, который станет для Киева "вторым Артёмовском"
Представитель ВСУ Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артёмовском
Вид на Авдеевский коксохимический завод. Обложка © ТАСС / AP / Inna Varenytsia
Войска Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, что и в Артёмовске. Такое мнение выразил глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.
"Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа), это так и есть", — приводит слова Дмитрашковского издание "Страна.ua".
Авдеевка — город с населением 30 тысяч человек к северу от Донецка. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его в один из своих главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают Донецк, Ясиноватую, Макеевку.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о планомерном наступлении российских сил на Авдеевку. 16 марта он сообщал, что ВСУ контролируют ещё пять дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем сил РФ. Что касается Артёмовска, то российские силы контролируют уже около 70% города, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.