Что известно об атаке ВСУ в Запорожье За неделю ВСУ дважды попытались прорвать линию обороны ВС РФ. Однако в действительности две атаки могут быть чем-то большим, чем просто разведкой боем. 25817 25817 Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерийской гаубицы М777. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Наступление ВСУ в Запорожье

15 и 19 марта украинские подразделения попытались провести разведку позиций Российской армии в Пологовском районе Запорожья. Первая попытка стоила вооружённым формированиям не менее семи единиц бронетехники, вторая атака со стороны села Новодаровка, по предварительным данным, привела к потере не менее четырёх американских БМП М113 и двух БМП-2.

Две отбитые атаки — не единственный признак того, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении и в скором времени могут попытаться осуществить ещё более масштабное нападение. В Запорожье, по словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, скопилось множество украинских военных и иностранных наёмников. Так, 18 марта сообщалось об уничтожении нескольких десятков зарубежных наёмников. Все эти события формируют определённую картину, но именно сорванные попытки атаковать российские позиции могут о многом рассказать, в том числе о планах Киева.

Карта боевых действий на Украине

Пока у экспертов два варианта трактовки событий. Попытки напасть на позиции ВС РФ 15 и 19 марта могут быть предвестием анонсируемого весеннего наступления Украины либо тактическим ходом, призванным отвлечь ВС РФ от Бахмута (Артёмовска).

Один из признаков активности ВСУ на Запорожском фронте — появление на этом направлении боевой авиации. Остатки ударной авиации могут собираться Киевом только потому, что без авиации невозможна ни одна крупная общевойсковая операция. В случае прорыва позиций авиация ВСУ могла бы подключиться к выполнению боевой задачи, однако чуда, на которое рассчитывали в украинских войсках, не произошло.

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Российский разведывательный беспилотник "Орлан-30" заметил колонны с техникой на линии боевого соприкосновения, после чего по соединениям ВСУ был нанесён удар из орудий "Гиацинт-Б". Также известно, что по наступающим войскам, которые почему-то были брошены в атаку без прикрытия тяжёлой техники, ВС РФ применили реактивную артиллерию. По некоторым данным, в бою ВСУ потеряли три танка и три БМП, а также убито примерно 30 человек. Некоторые источники пишут, что количество подбитой техники может достигать восьми единиц, а число погибших составляет 40 человек.

— Можно назвать это разведкой боем. Если им удалось бы прорваться, в прорыв ещё кто-нибудь полез, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Тесты и ответы на боевые действия

По словам Алексея Леонкова, все атаки носят организованный характер и каждая из таких операций может преследовать несколько целей.

— Бывают атаки для тестирования нашей линии боевого соприкосновения тактическими группами с попыткой прорыва. Бывают атаки с участием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), у которых, понятно, главная задача — проникнуть на нашу территорию и дальше там творить зло, — уточнил Алексей Леонков.

Помимо того, противник таким способом надеется получить определённую информацию.

— Такие атаки дают бесценную информацию о состоянии нашей линии обороны. Противник может таким образом прощупать место, где потом нанесёт очередной, более мощный удар. И эти атаки ведь идут не просто спонтанно — их наблюдают, их отслеживают из космоса и другими средствами. В результате они получают данные. Такие эпизоды уже случались в ходе СВО. Вспомним, как ВСУ под Херсоном сначала тестировали линию обороны, а потом попытались прорвать её тремя батальонными тактическими группами. Их удар, как говорится, был отражён. Как и сегодня, — продолжил Алексей Леонков.

По словам военных экспертов, с высокой долей вероятности ВСУ могут предпринять в ближайшее время новую атаку. По некоторым данным, в окрестностях Новоданиловки сейчас сконцентрирована украинская бронетехника, в том числе танки.

Как и когда именно Киев попытается применить эту технику, пока непонятно. Эксперты отмечают, что удары по Запорожью могут быть частью другой стратегии с операцией на другом участке фронта.

Площадь наступления

Эксперты заключают, что Запорожье может быть отвлекающим манёвром, а настоящее наступление, о котором в Киеве, США и Европе говорят с осени прошлого года, может состояться в другом районе. Одно из мест, где это может произойти, — это Артёмовск. Город практически окружён, а его захват станет сокрушительным поражением для Киева. Второе возможное направление — это фронт от Кременной до Сватова. Однако здесь ВСУ пока не удалось скопить достаточно сил, чтобы можно было проверять позиции ВС РФ на прочность. Все предыдущие попытки заканчивались для ВСУ плачевно: украинские войска не только отбрасывались назад, но и теряли ранее занятые позиции. Одно из неочевидных направлений, на котором ВСУ могут попытаться атаковать ВС РФ, — это Авдеевка. Гарнизон крупного города с промышленной зоной, заводом и десятком предприятий на грани оперативного окружения.

На каждом из этих направлений положение украинских войск оценивается специалистами как сложное, а в случае с Бахмутом можно говорить о критическом обострении ситуации.

Авторы Сергей Андреев