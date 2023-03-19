В городе Запорожье скопилось множество украинских военных и иностранных наёмников. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы используют в качестве военных объектов.

"Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".