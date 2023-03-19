Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 07:16

Рогов заявил о скоплении украинских военных и иностранных наёмников в Запорожье

В городе Запорожье скопилось множество украинских военных и иностранных наёмников. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы используют в качестве военных объектов.

"Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".

В бой шлют новобранцев: В Европарламенте раскрыли реальное положение дел в ВСУ

В бой шлют новобранцев: В Европарламенте раскрыли реальное положение дел в ВСУ

Ранее Лайф сообщал о нанесённом ударе по базе иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в городе Запорожье. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, число уничтоженных бойцов исчисляется десятками.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Илья Суриков
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров