Пушилин сообщил, что силы РФ почти полностью зачистили промзону в Артёмовске

Российские военные практически полностью зачистили промышленную зону на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы группы "Вагнера" работают достаточно жёстко и уверенно. Пушилин отметил, что для ВСУ созданы невыносимые условия, в которых подвозить резервы и вывозить раненых из зоны боевых действий становится весьма трудно. А всё из-за того, что все дороги простреливаются бойцами ВС России.

"Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то одиночные группы", — заявил Пушилин в эфире "Соловьёв Live".